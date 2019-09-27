أم كادت تفقد رضيعها بسبب قبلة!

نرمين عباس

حذرت أم لأربعة أطفال الآخرين من تقبيل مواليدهم خلال موسم الأنفلونزا بعد أن نجا ابنها من الموت بعد إصابته بمشاكل في الجهاز التنفسي خلال موسم الشتاء الماضي

وحسب جريدة ” ديلى ميل” أصيب الطفل الرضيع بالأنفلونزا في ديسمبر الماضي

لكن لمدة شهرين لم يكن يبدو أنه الأعراض تنتهى، و بعد فترة وجيزة عادوا إلى المستشفى

حيث تم تشخيص أنطونيو بفيروس المخلوى التنفسي (RSV)

RSV هو عدوى فيروسية شائعة ولكنها ليست خطيرة بالنسبة لمعظمنا

ولكن كبار السن الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة والأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

تم وضع الطفل في وحدة العناية المركزة، وتوصيله بأجهزة التنفس الصناعي لفترة طويلة من إقامته حتى بعد أن تمكن من التنفس بمفرده، ولكن كان على أنطونيو الحصول على علاجات التنفس. أخبرت أريانا شبكة إيه بي سي أنها تعتقد أنه بمجرد إصابة ابنها بالأنفلونزا فقد تم إضعاف نظام المناعة لديه ومن هناك كان يمكن أن يلتقط فيروس RSV من أي مكان ينتقل الفيروس في قطرات صغيرة من البصق والمخاط والمخاط.