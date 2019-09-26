وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

باريس: واس

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.

تجدر الاشارة، الى أنّ شيراك كان قد انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدّد له في 2002

كما تولّى رئاسة وزارة فرنسا مرّتين، من 27 أيار1974 إلى 26 أب 1976، ومن 20 آذار 1986 إلى 10 أيار1988.

وخفض شيراك فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات.

وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن شيراك الذي كان يعاني اضطرابات صحية خلال السنوات الأخيرة، توفي في المقاطعة الخامسة من العاصمة الفرنسية باريس.

وفي المنحى ذاته، ظل الرئيس الفرنسي السابق على علاقة ودية مع عدد من الدول العربية،