منتخب قوى الأمن الداخلي يحقق المركز الثاني في بطولة عالمية

حقق منتخب قوى الأمن الداخلي خلال مشاركته في بطولة العالم للشرطة في إيطاليا إنجازا غير مسبوق للرياضة السعودية بصفة عامة

والقطاع الأمني بصفة خاصة بتحقيقه المركز الثاني والميدالية الفضية للفرق من بين ٣٨ دولة مشاركة في منافسات “السكيت” الأطباق،

والمركز الثاني كذلك في منافسات الفردي لنفس المسابقة عن طريق الرامي رئيس رقباء سعيد المطيري.

كما حقق المنتخب الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات رماية ” التراب ” الذي مثله الراميان الرقيب فيصل الدعيجاني والرقيب بندر الشيباني.

وعبر رئيس الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس الوفد العقيد سلطان الودعاني عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق للرياضة الأمنية.

وقال : ” هذا الإنجاز ثمرة الدعم غير المحدود الذي يلقاه الاتحاد السعودي لقوى الأمن الداخلي من صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والمتابعة المستمرة لمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لكافة مناشط اتحاد قوى الأمن ولأصحاب المعالي والسعادة مدراء القطاعات الأمنية لاهتمامهم بأنشطة الاتحاد” .

وأضاف الودعاني: ” الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي حقق هذا الإنجاز الذي يعد إضافة لما تحقق من إنجازات للرياضة الأمنية.