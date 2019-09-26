قصائد وطنية في احتفال نزلاء سجن المباحث بأبها

نظمت إدارة سجن المباحث العامة في مدينة أبها ممثلة في أجنحة إدارة الوقت، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة،

بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والمثقفين والمواطنين.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير السجن أشار فيها إلى أن تنظيم الاحتفال وتنفيذ فقراته تم بمشاركة عددٍ من أصحاب المواهب والإبداعات

المختلفة في الشعر والفنون، وذلك ضمن فعاليات برنامج إدارة الوقت الذي أسهم في اكتشاف المواهب وتنظيم أوقات النزلاء فيما يعود عليهم بالنفع،

ومن ثم ألقى أحد النزلاء كلمة نيابة عن زملائه أكد فيها الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مشيراً إلى أن برنامج إدارة الوقت فتح المجال لجميع النزلاء لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم والاستفادة من أوقاتهم بشكل منظم مما يجعلهم لبنة صالحة في المجتمع عند خروجهم.

إثر ذلك ألقى أحد النزلاء قصيدة فصحى ثم قصيدة شعبية لنزيل آخر، تغنيا فيها بالوطن وقيادته.

ثم شاهد الحضور إنشادا بعنوان “موطن الأمجاد” من أداء النزلاء،