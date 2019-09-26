زلزال قوي يضرب إندونيسيا

جاكرتا : وكالات

لقي 20 شخصًا حتفهم وأصيب 107 آخرون جراء زلزال بقوة 5ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة سيرام الواقعة بإقليم مالوكو الإندونيسي.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أجوس ويبوو أن الزلزال ألحق أضرارا بعشرات المباني وتسبب في فرار السكان من منازلهم في أمبون، وهي المدينة الرئيسة في مقاطعة مالوكو, مشيرًا إلى أن من بين الاحتياجات الملحة الخيام وغذاء الأطفال والأدوية والبطانيات والمياه.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم أن مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا وعلى بعد 8 كيلومترات من منطقة كايراتو في سيرام.

وتقع إندونيسيا على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني.