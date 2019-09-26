رونالدو “أسوأ” لاعب في تاريخ إيطاليا تنفيذًا للركلات الحرة

حقق كريستيانو رونالدو رقمًا سلبيًا في تنفيذ الركلات الحرة عبر تاريخ الدوري الإيطالي حسبما نشر موقع “فوتبول إيطاليا”.

اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، كان قد انتقل إلى يوفنتوس الصيفية البائدة في صفقة بلغت قيمتها المادية ما يربو على 100 مليون يورو.

ونجح في أول مواسمه في الفوز بجائزة لاعب العام في إيطاليا، وحصد لقب الكالتشيو والسوبر المحلي، مُحرزًا هدفًا ومُقدمًا لـ 10 تمريرات حاسمة.

إضافة إلى ذلك فقد أحرز رونالدو لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده البرتغال في النسخة الأولى للبطولة على الإطلاق.

بيد أن النجاحات والأرقام الفردية التي حققها رونالدو لم تكلل موسمه بالنجاح الخالص، إذ فشل في هز الشباك عبر الركلات الحرة مع يوفنتوس.

فمنذ انضمامه للفريق حاول رونالدو 24 مرة وأضلت كل تصويباته الطريق، وهو ما جعله أسوأ مُسدد للركلات الحرة في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

15 تصويبة من إجمالي محاولاته ارتطمت بحائط الصد، بينما صد الحرّاس إثتنتين، وخرجت 7 خارج إطار المرمى بالكامل.

وكان كاميلو شيانو، لاعب فروزينوني صاحب الأداء الأسوأ في تنفيذ الركلات الحرة إلى أن حطم الدون رقمه، إذ انبرى لـ 21 محاولة فاشلة متتالية.

ويعود رونالدو إلى المشاركة رفقة يوفنتوس السبت المقبل لحساب الجولة السادسة من الدوري أمام سبال، بعدما غاب لقاء بيريشيا الأخير بداعي الإصابة.