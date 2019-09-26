المحليات

رفع حظر استيراد الرمان اليمني

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1441 هـ      26 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم رفع حظر استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية، بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة.

وأكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة اليمنية على تسهيل آلية استقبال الشحنات والمنتجات الغذائية من الجمهورية اليمنية، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الغذاء.

وكانت المملكة قد فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً.

صحيفة البلاد

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