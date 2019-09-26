المرأه صحة و عافية

الموز والشاي أبسط الطرق لعلاج سقوط الشعر

امنية رشادaccess_time27 / محرم / 1441 هـ      26 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تعانى بعض الفتيات من مشكلة سقوط الشعر لأسباب مختلفة، منها اتباع نظام غذائى خاطئ يفتقر للعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم لتقوية الشعر ومنع سقوطه، وقد تلجأ بعضهن لاستخدام مستحضرات تجميل قد تؤدى إلى زيادة المشكلة، لذا نتعرف فى التقرير التالى على وصفات طبيعية لعلاج سقوط الشعر، وفقاً لما ذكره موقع ” womansday“.

 

وصفات طبيعية لعلاج سقوط الشعر:

الشاى
يحتاج البعض إلى شرب الشاى خلال اليوم، للتركيز والانتباه أثناء العمل، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن الشاى له فوائد واستخدامات عديدة مفيدة للإنسان، منها علاج سقوط الشعر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال صب الشاى على الشعر وتركه لمدة 10 دقائق، ثم قومى بغسل شعرك.
زبدة
تعتبر الزبدة غنية بالكريمة، كما تساعد على زيادة النعومة والرطوبة للشعر، وحمايته من أضرار التعرض لأشعة الشمس، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فالأشخاص الذين يعانون من الشعر المجعد يستخدمونها لتحقيق لمعان ونعومة للشعر، ويمكن ذلك من خلال أخذ بضع ملاعق من زبدة وفركها فى الشعر، ثم تغطيته بغطاء، وتركه لمدة ساعة ثم غسل الشعر بعدها.
الموز

يحتوى الموز على السيليكا المعدنية، التى تساعد الجسم على تصنيع الكولاجين، ما يجعل الشعر أقوى وأكثر سمكا، ولتحقيق ذلك يجب مزج الموز مع نصف كوب من حليب جوز الهند، ووضعه على الشعر وتركه لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر.
omneia rashad

كتب بواسطة

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