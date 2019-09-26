الموز والشاي أبسط الطرق لعلاج سقوط الشعر

تعانى بعض الفتيات من مشكلة سقوط الشعر لأسباب مختلفة، منها اتباع نظام غذائى خاطئ يفتقر للعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم لتقوية الشعر ومنع سقوطه، وقد تلجأ بعضهن لاستخدام مستحضرات تجميل قد تؤدى إلى زيادة المشكلة، لذا نتعرف فى التقرير التالى على وصفات طبيعية لعلاج سقوط الشعر، وفقاً لما ذكره موقع ” womansday“.
وصفات طبيعية لعلاج سقوط الشعر:
الشاى
يحتاج البعض إلى شرب الشاى خلال اليوم، للتركيز والانتباه أثناء العمل، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن الشاى له فوائد واستخدامات عديدة مفيدة للإنسان، منها علاج سقوط الشعر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال صب الشاى على الشعر وتركه لمدة 10 دقائق، ثم قومى بغسل شعرك.
زبدة
تعتبر الزبدة غنية بالكريمة، كما تساعد على زيادة النعومة والرطوبة للشعر، وحمايته من أضرار التعرض لأشعة الشمس، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فالأشخاص الذين يعانون من الشعر المجعد يستخدمونها لتحقيق لمعان ونعومة للشعر، ويمكن ذلك من خلال أخذ بضع ملاعق من زبدة وفركها فى الشعر، ثم تغطيته بغطاء، وتركه لمدة ساعة ثم غسل الشعر بعدها.
الموز