“العمل” تُسلم رخصة أول جمعية للمسؤولية الاجتماعية بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : واس

دشن المدير العام للمسؤولية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيصل اليوسف أمس, ثاني مخرجات الحاضنة كأول جمعية في المدينة المنورة مختصة في المسؤولية الاجتماعية, لتكون إحدى الشركاء للإدارة العامة في تنفيذ إستراتيجيتها وتحقيق مستهدفاتها في منطقة المدينة المنورة.

وتسلّم رخصة التأسيس للجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز المقنص, بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة خالد الناصر .

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي, أن هذه الجمعية هي الثانية على مستوى المملكة والأولى بالمنطقة, ونتطلع بإذن الله تعالى أن تُرى ثمارها قريباً بحكم ما تزخر به المنطقة من شركات ومؤسسات تُعتبر داعمة لجميع المبادرات المبنية على خطط وأُسس واضحة لهم, ولن يترددوا بتبني تلك المبادرات التي تُفيد الوطن و المواطن والمجتمع.