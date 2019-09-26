الخارجية الروسية: بوتين يزور المملكة منتصف أكتوبر

موسكو – وكالات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية سيكون في منتصف أكتوبر القادم.

وطبقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد بوجدانوف، أن الزيارة تعطي شيئاً إضافياً فيما يخص تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتنسيق كثير من الأمور في التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي،

مشيراً إلى أن مؤسسات وزارتي الدفاع في كل من الرياض وموسكو تعدان لإبرام اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأنه توجد اتصالات مكثفة بين الجانبين لإعداد الوثائق والاتفاقيات المقرر توقيعها.

وردا على سؤال حول نية موسكو لإرسال خبرائها إلى السعودية لمتابعة التحقيق في الهجوم على معملي شركة “أرامكو” السعودية لتكرير النفط، قال نائب وزير الخارجية الروسي: “نحن نشارك في اتصالات وخطوات لنعرف خلفية الأحداث”.

وقطع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، باستمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.