الأولى«الجزائية» تقضي بالقتل والسجن بحق 14 إرهابيًا صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1441 هـ 26 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد : متابعات أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الخميس، حكمها على خلية إرهابية تضم 14 عنصراً شكلوا تنظيماً مسلحاً. وأدين أفراد الخلية (12 سعودياً وسوري وسوداني) باغتيال اثنين من رجال الأمن أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية كما أدين اثنان منهما بالشروع في استهداف ضابط بوزارة الداخلية وعدد من رجال الأمن في نقاط أمنية وعدد من الأجانب. ويواجه اثنان من أفراد الخلية حكماً بالقتل تعزيراً، في حين تراوحت الأحكام على باقي العناصر بالسجن ما بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع إبعاد الوافدَين عن المملكة بعد انتهاء مدة محكوميتيهما. مرتبط