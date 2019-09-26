«الجزائية» تقضي بالقتل والسجن بحق 14 إرهابيًا

كما أدين اثنان منهما بالشروع في استهداف ضابط بوزارة الداخلية وعدد من رجال الأمن في نقاط أمنية وعدد من الأجانب.

ويواجه اثنان من أفراد الخلية حكماً بالقتل تعزيراً، في حين تراوحت الأحكام على باقي العناصر بالسجن ما بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع إبعاد الوافدَين عن المملكة بعد انتهاء مدة محكوميتيهما.