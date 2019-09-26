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الإطاحة بـ3 مواطنين تورطوا في 45 جريمة سطو بالشرقية

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1441 هـ      26 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

ألقت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية القبض على 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك لتورُّطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح الأبيض على عدد من المحال التجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (٤٥) جريمة سرقة وسطو باستخدام السلاح الأبيض بالإضافة لسرقة مركبة لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام ومحافظتي الظهران والخبر.

وأضاف أن المتورطين ضُبط بحوزتهم بعضُ المسروقات وأقنعة للوجه وقفازات وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة البلاد

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