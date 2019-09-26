“أبو فروة” مكسرات أو فاكهة لكن لا خلاف على فوائده المذهلة

الكستناء أو “أبو فروة” يعتبره البعض فاكهة والبعض الأخر يعتبره نوع من أنواع المكسرات، لكن لا نتخلف على فوائده المذهلة ، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية لأنه غني بالألياف النباتية وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 6، والحديد والفسفور وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والريبوفلافين والثيامين.
يحمي الكستناء القلب ويعزز كفاءته لأنه يعمل على تخفيض الكوليسترول الضار من الجسم، كما أنه يعالج الإمساك بالنسبة للمرأة الحامل إذا تم تناوله بشكل صحيح دون الإفراط فى تناوله.
كما أنه يعد من الأغذية المهمة للمرأة الحامل لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يمنع تشوه الأجنة ويحافظ على الجهاز العصبي للجنين.
ويساعد الكستناء لإحتوائه على فيتامين ج على تعزيز جهاز مناعة الجسم ويقي من الأمراض الخطيرة.
و يعمل فيتامين ج أيضا على الحد من توقف الجذور الحرة التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، كما أنه يوصف للأطفال الذين يعانون من فقر الدم لأن قيمته الغذائية عالية لإحتوائه على عنصر الحديد.
ويقوم الكستناء لإحتوائه على فيتامين ب6 بتقوية الأعصاب و العضلات والشرايين و يعمل على ترميمها وحمايتها كما أنه مطهر قوي للمعدة .
ويساعد أبو فروة على تنظيم سكر الدم أو بالوقاية من الإصابة بالمرض عند الأشخاص الأصحاء لإحتواءه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما أنه يحمي الشرايين والأوعية الدموية، لذلك فهو يمنع حدوث الجلطات والسكتات الدماغية، كما أنه يساعد في التحكم فى ضبط ضغط الدم، ويساهم في التخلص من الوزن الزائد لإحتوائه على نسبه عالية من الألياف التي تعزز الإحساس بالشبع.