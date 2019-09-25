لا تتناول أكثر من تفاحة في اليوم.. السبب أغرب من الخيال!

فوائد التفاح لا خلاف عليها، ولا ريب حولها، ولكن ترى هل للتفاح أضرار؟، الإجابة نعم.

وفق دراسة حديثة، أجراها باحثون بجامعة النمسا فإن التفاحة الواحدة تحتوي على أكثر من 100 مليون بكتيريا.

وهذه البكتيريا تتركز بشكل خاص في بذور التفاحة ولبها، وفقا لمجلة “cyclingmagazine” الكندية.

الباحثون بجامعة “غراتس” للكتولوجيا بالنمسا، أكدوا أن التفاح البكتيريا والفطريات والفيروسات التي يتم تناولها مع الأطعمة المختلفة، تعيش فترة مؤقتة في أمعاء الجسم.

الأمر يعني أن الأحياء الدقيقة مهمة للوسط الجرثومي المعوي.

وتناول الأطعمة النيئة مثل الفاكهة والخضروات يعد مصدر مهما للبكتيريا التي تتكاثر في الوسط الجرثومي بالأمعاء.

وقارن الباحثون بين التفاح العضوي المزروع دون استخدام أسمدة أو مبيدات صناعية، والتفاح التقليدي المنتشر في الأسواق.

ووجد الباحثون أن التفاح العضوي يحتوي على عدد أقل من البكتيريا، ما يجعله أقل تأثيرا على أمعاء الإنسان مقارنة بالتفاح العادي.

وعثر الباحثون على نوع من البكتيريا في التفاح العضوي يدعى “Lactobacillus”، تساعد على تقوية بطانة الجهاز الهضمي، وتزيد من المناعة، كما تحسن وظيفة الرئة، وامتصاص الجسم للكالسيوم.

والتفاح مصدر غني بالألياف والتي تساعد على إنقاص الوزن، حيث يحتوي على “البكتين” القابل للذوبان في الماء.

وعند أكل تفاحة يرتبط البكتين بجزيئات الماء ويشكل كتلة لزجة تتسع في المعدة.

والأمر يؤدي لإرسال المستقبلات الموجودة في المعدة إشارات إلى الدماغ بأن المعدة ممتلئة.

كما يطلق المخ هرمونات تزيد من إحساس الشبع.

وحذر الباحثون من استهلاك أكثر من تفاحة في اليوم، نظرا لتأثير البكتيريا الضار على الأمعاء خاصة في التفاح غير العضوي.