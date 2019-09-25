طريقة عمل الرافيلو بالمنزل

خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكم طريقة عمل كرات الرافيلو أو ترافل الشوكولاتة البيضاء مع جوز الهند والحليب المكثف المحشو بحبيبات البندق
المقادير اللازمة لعمل الرافيلو
2 كوب من جوز الهند
عبوة من الحليب المكثف المحلى
200 جرام شوكولاتة بيضاء
حبات بندق محمص
جوز هند للتغطية
طريقة عمل الرافيلو
يسخن الحليب المكثف المحلى على النار
يضاف له الشوكولاتة البيضاء وتقلب حتى تذوب الشوكولاتة تماماً
نضع 2 كوب جوز الهند للخليط ويقلب حتى يتجانس ونحصل على خليط متماسك
يشكل الخليط كرات ويحشى كل كرة بحبة من البندق
يغطى بجوز الهند ويترك حتى يبرد تماماً ويقدم