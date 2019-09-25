المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الرافيلو بالمنزل

نيفين عباسaccess_time26 / محرم / 1441 هـ      25 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل كرات الرافيلو  أو ترافل الشوكولاتة البيضاء مع جوز الهند والحليب المكثف المحشو بحبيبات البندق

المقادير اللازمة لعمل الرافيلو

2 كوب من جوز الهند

عبوة من الحليب المكثف المحلى

200 جرام شوكولاتة بيضاء

حبات بندق محمص

جوز هند للتغطية

طريقة عمل الرافيلو

يسخن الحليب المكثف المحلى على النار

يضاف له الشوكولاتة البيضاء وتقلب حتى تذوب الشوكولاتة تماماً

نضع 2 كوب جوز الهند للخليط ويقلب حتى يتجانس ونحصل على خليط متماسك

يشكل الخليط كرات ويحشى كل كرة بحبة من البندق

يغطى بجوز الهند ويترك حتى يبرد تماماً ويقدم

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *