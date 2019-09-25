بعصير الليمون والخل تخلصي من رائحة البيض في أواني الطهي

يتسبب البيض فى ظهور رائحة كريهة فى الأوانى المختلفة، والتى تظل لفترة طويلة بالمطبخ، مما يتسبب فى شعور المرأة بالإحراج أمام أصدقائها عند إستضافة بعض الأصدقاء فى المنزل، ولذلك نتعرف فى التقرير على طرق التخلص من رائحة البيض بالأوانى، وفقاً لما ذكره موقع ” food.ndtv ” .

طرق التخلص من رائحة الأوانى

صودا الخبز

يعتبر صودا الخبز، أحد مكونات المطبخ التى تساعد على إزالة الروائح الكريهة بالأوانى، ويمكن تحقيق ذلك، من خلال أخذ وعاء كبير وإضافة الماء فيه مع بعض صودا الخبز، واتركيها لبعض الوقت، ثم قومى بشطف الأواني بالصابون العادي واتركيها حتى تجف.

محلول الخل

يعتبر محلول الخل من أكثر الحلول شيوعًا للتخلص من روائح الأوانى الكريهة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال خلط الخل مع الماء وشطف الأوانى بها، حيث تساعد الخواص الحمضية القوية فى التخلص من الروائح الكريهة.

عصير ليمون



يمكن لعصير الليمون أن يساعد في التخلص من جميع أنواع الروائح الكريهة، وذلك بفضل حامض الستريك الموجود، ولتحقيق ذلك يمكن إضافة عصير الليمون فى الأواني أو فرك الأوانى بشرائح الليمون وبمجرد أن تكون نظيفة، قومى بغسل الأوانى بالماء.