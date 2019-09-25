بعصير الليمون والخل تخلصي من رائحة البيض في أواني الطهي

يتسبب البيض فى ظهور رائحة كريهة فى الأوانى المختلفة، والتى تظل لفترة طويلة بالمطبخ، مما يتسبب فى شعور المرأة بالإحراج أمام أصدقائها عند إستضافة بعض الأصدقاء فى المنزل، ولذلك نتعرف فى التقرير على طرق التخلص من رائحة البيض بالأوانى، وفقاً لما ذكره موقع ” food.ndtv ” .
طرق التخلص من رائحة الأوانى
صودا الخبز
يعتبر صودا الخبز، أحد مكونات المطبخ التى تساعد على إزالة الروائح الكريهة بالأوانى، ويمكن تحقيق ذلك، من خلال أخذ وعاء كبير وإضافة الماء فيه مع بعض صودا الخبز، واتركيها لبعض الوقت، ثم قومى بشطف الأواني بالصابون العادي واتركيها حتى تجف.
محلول الخل