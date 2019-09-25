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بخطوات بسيطة.. إرشادات تساعد طفلك على النجاح في المدرسة

نرمين عباسaccess_time26 / محرم / 1441 هـ      25 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

فيما يلي بعض الإرشادات الهامة للأباء والأمهات للتأكد من أن الطفل يبدأ حياته الدراسية بنجاح وحماس وزخم عالي طوال العام الدراسي

إحرص علي :-

أن يكون تركيز الطفل علي العملية الدراسية وليس علي سلبياتها

شجع الطفل علي الدفاع عن نفسه عند تعرضه للإهانة أو الظلم

حافظ علي منظور طويل الأجل للخطط الدراسية

حافظ علي جدول نوم صحي له

ضع في رأسك أن طفلك أفضل ما لديك، وليس الطفل الذي تتمنى أن يكون لديك لذا إستثمر جهدك به

إحذر من :-

مقارنة طفلك بغيره

تعجيز الطفل وهدم طموحه

توبيخه بصفة مستمرة وتعمد إهانته وإحباطه

مقارنة طفلك بالأطفال الأخرى

تقدير الطفل بالأشياء التي يقوم بها حتي ولو كانت بسيطة

نرمين عباس

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