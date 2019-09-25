نرمين عباس

فيما يلي بعض الإرشادات الهامة للأباء والأمهات للتأكد من أن الطفل يبدأ حياته الدراسية بنجاح وحماس وزخم عالي طوال العام الدراسي

إحرص علي :-

أن يكون تركيز الطفل علي العملية الدراسية وليس علي سلبياتها

شجع الطفل علي الدفاع عن نفسه عند تعرضه للإهانة أو الظلم

حافظ علي منظور طويل الأجل للخطط الدراسية

حافظ علي جدول نوم صحي له

ضع في رأسك أن طفلك أفضل ما لديك، وليس الطفل الذي تتمنى أن يكون لديك لذا إستثمر جهدك به

إحذر من :-

مقارنة طفلك بغيره

تعجيز الطفل وهدم طموحه

توبيخه بصفة مستمرة وتعمد إهانته وإحباطه

مقارنة طفلك بالأطفال الأخرى

تقدير الطفل بالأشياء التي يقوم بها حتي ولو كانت بسيطة