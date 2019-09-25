البلاد – نرمين عباس

انطلق إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، الإماراتي هزاع المنصوري، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة من كازاخستان.

وودع هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى، أطفاله والحضور المتواجدين خارج فندق العزل الصحى ، و ذلك أثناء مغادرة الفريق فى حافلات معقمة، وصولا إلى وقفة ارتداء البذات الفضائية

ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة “سويوز أم أس 15″، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير. وسيقضي المنصوري ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.

ونستعرض لكم جانباً من الحضور والطاقم