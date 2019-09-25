القتل تعزيرًا لـ”بحريني” هرب حبوب “إمفيتامين” في الشرقية

وبحسب بيان الداخلية فقد القت السلطات القبض على المذكور عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه .