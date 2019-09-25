الجزائر: وفاة 8 أطفال في حريق مستشفى

الجزائر – وكالات

قضى 8 أطفال رضع، إثر حريق في مستشفى ولادة جنوب شرقي الجزائر العاصمة، وفق مسؤول في الدفاع المدني الجزائري.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن النقيب نسيم برناوي من الشرطة الجزائرية: “للأسف توفي 8 أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان”. وأضاف أن أسباب الحريق لم تعرف بعد وأنه تمت الإفادة عنه.

فيما ذكرت قناة النهار الجزائرية، أن الحريق اندلع بمستشفى الأم بشير بن ناصر بولاية الوادي، وأن المواليد الجدد تعرضوا لاحتراق كلي ومن الصعب معرفة عددهم بشكل كامل حتى اللحظة.

وتشير المصادر الأولية حسب القناة أن الأسباب الأولية للحريق هي شرارة كهربائية، بينما كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أنه تم فتح تحقيق بشأن الحادثة.

وقال الوزير إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن “الجهاز الكهربائي الطارد للبعوض سبب أولي لنشوب الحريق في مصلحة الرضع الجدد”، موضحاً أن الحريق مسّ 7 حاضنات، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات.