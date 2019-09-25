خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طرق سهلة وسريعة بمكونات منزلية يمكن بها صنع معطر منزلى رائع

معطر البرتقال والدارسين والقرنفل

إحضرى حبة من البرتقال وقومى بقطعها نصفين ثم أفرغى الُلب منها

إحضرى القليل من القرنفل وضعيه بداخل قشرة البرتقالة

وضعى القليل من أعواد الدارسين الصغيرة

ثم ضعى شمعة صغيرة بداخل البرتقالة فى المنتصف وأشعلى الشمعة وأتركيها فى مكان آمن بمنزلك

من حرارة الشمعة ستظهر الزيوت العطرية لقشر البرتقال مع الدارسين والقرنفل

معطر الفانيليا

فى قدر متوسط على النار ضعى القليل من الماء وأتركيه يغلى

عندما يغلى ضعى به القليل من بودرة الفانيليا أو الفانيليا السائلة مقدار ملعقة كبيرة

وأتركى المزيج على نار هادئة جداً وستجدى المنزل تعطر بالكامل فى دقائق

معطر البرتقال والليمون والنعناع

أحضرى 2 حبة من البرتقال و 2 حبة من الليمون وقومى بأخذ قشرتها والقليل من أوراق النعناع

ضعى المزيج على نار هادئة فى ماء يغلى وستجدى المنزل تعطر بالكامل

معطر الورد بالكرز

إحضرى زجاجة بخاخ وضعى بها القليل من زيت الورد ومقدار ملعقة كبيرة من شربات الكرز المركز

وضعى على المزيج الماء ورجيه قليلاً ثم رشى المنزل بالخليط وستجديه معطر

ومن الممكن إختيار زيت عطرى بحسب رغبتك مثل الياسمين أو جوز الهند

معطرات الكوكتيل

إحضرى 5 زجاجات بخاخ فارغة

وقومى بإختيار خمس زيوت عطيرة مختلفة مفضلة لكِ

قومى بإحضار ألوان مناسبة للزيت الذى إختارتيه مثلاً الموز إختارى له اللون الأصفر، جوز الهند إختارى له لون أبيض

قومى بوضع القليل من الزيت العطرى فى الزجاج وقومى بصب الماء عليها واللون

رجى الزجاجة قليلاً حتى يختلط الألوان مع الزيت والماء وقومى برش المنزل بها

ويصبح لديكِ معطرات ملونة متعددة حسب رغبتك

ومن الممكن وضع مزيج من روائح الفواكه فى زجاجة واحدة للحصول على رائحة الكوكتيل