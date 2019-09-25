أمير الرياض: إنسان الوطن متفوق في كل المجالات

الرياض ـ البلاد

حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء امس، حفل وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، المقام بمقر الوزارة بالرياض، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين ومنسوبي التعليم، وعدد من الطلاب والطالبات.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة والإحتفالية الرائعة التي تقيمها وزارة التعليم و‏الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ‏منوهاً سموه بتوجيهات معالي وزير التعليم وتنفيذها في هذا المجال.



وقال سموه: “هذا اليوم سعيد على جميع أبناء هذا الوطن العظيم بإنسانه المتفوق دائماً في كل مجال وفي كل مكان”، منوهاً بضرورة استشعار نعم الله علينا، التي تأتي من بينها وحدة صفنا وكلمتنا قيادةً وشعباً، مؤكداً سموه أن هذه النعمة التي نعيشها في وطننا، تستحق أن تحتفل بها في هذا اليوم المجيد، إلى جانب نعم أخرى كثيرة نحمد الله سبحانه وتعالى أن منّ بها علينا، فالأمن والأمان والرخاء والتنمية والرفاهية التي نعيشها اليوم في ظل قيادةٍ حكيمة، مشدداً سموه على أن الوطن يستحق أن نسعى لما فيه خيره دائماً، بل إن ذلك واجب على كل فرد منّا.

وأجزل سموه الثناء على ما قدمه أبناء الوطن في احتفالية التعليم، ووصف الحماس والجهد الكبير الذي أظهره القائمين على حفل احتفاء الوزارة باليوم الوطني 89، بالعمل العظيم، والإنجاز الممتاز، الذي ينبغي أن يستفاد منه في كل المجالات، وذلك من خلال استمرار شباب وشابات الوطن بعمل عنوانه العطاء والإخلاص والتفاني، وبما يحقق الخير الدائم للوطن وأهله.

وتجول سموه، فور وصوله مقر الحفل، في معرض الصور “رؤية وطن”، المقام خصيصاً لهذه المناسبة، واطلع فيه على ما قدم في أركان وأجنحة المعرض، مستمعاً خلال ذلك إلى شرحاً من المشاركين عن كل ركن، بعدها عزف السلام الملكي السعودي، وبدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

من جانبه قال وزير التعليم في كلمته: “باسمي وباسمِ جميعِ منسوبي ومنسوبات وزارةِ التعليمِ، يشرفني أن أرفعَ أسمى آياتِ التهاني، وصادقَ الحبِ والولاءِ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آلِ سعود، ولصاحبِ السمو الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز آل سعود وليِّ العهدِ، نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، وزيرِ الدفاعِ ـ حفظهما الله – بمناسبةِ اليوم الوطني الـ 89، الذي نستحضر فيه بفخر واعتزاز قصة توحيدِ هذا الوطن الشامخ على يدِ جلالةِ الملكِ عبدِالعزيزِ بن عبدِالرحمن آلِ سعود -رحمه الله-، كما أتقدّمُ بالشكرِ الجزيلِ لسموِّ أميرِ منطقةِ الرياضِ؛ على رعايته الكريمة لهذا الحفلِ، وتشريفِه انطلاقة فعالياتِنا وبرامجِنا.