أمير الجوف : بذل الجهود للحفاظ على مكتسبات الوطن

سكاكا ـ البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن بلادنا تعيش هذه الأيام مشاعر الفرحة والابتهاج بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية ، التي تأتي تزامنا مع ما تشهده بلادنا من تطور وازدهار في كافة المجالات، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وهي المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن سعودي يفخر بقيادته الحكيمة وبمنجزات وطنه وقوة بلاده ومكانتها”.

وأضاف سموه خلال حفل المنطقة بمناسبة اليوم الوطني والذي اقامته امانة المنطقة ” أن هذه المناسبة العزيزة علينا تدفعنا لبذل المزيد من الجهود والعمل بإخلاص للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية ومقومات بلادنا ، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء “.

كما ألقى ، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان قال فيها: ” يطل علينا اليوم الوطني التاسع والثمانون، طاوياً صفحة جديدة من صفحات التاريخ المجيد ، ليجدد بطولات الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – ورجاله الأوفياء ، الذين صنعوا بملاحمهم وبطولاتهم وتضحياتهم وطناً يعتلي قمم المجد ، ويضع له بصمة في مواقع الصدارة بين دول العصر الحديث ، لتتحول بعد ذلك مملكتنا وعلى مر السنين إلى دولة قوية سياسيا واجتماعيا ، فريدة وعامرة بالأمن والرخاء والاستقرار ، وليبدأ مسيرة النهضة الشاملة المباركة ، والتي أكملها أبناؤه وأحفاده البررة أولئك الرجال الأفذاذ الذين حافظو على هذه الدولة المباركة عبر السنين ، لتستمر بالنمو والعطاء والتطور.