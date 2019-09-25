بسبب إيران.. واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية

نيويورك : متابعات

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على شركات صينية ومدرائها بتهمة “نقل نفط من إيران عن علم” في “انتهاك” للحظر الأميركي على هذا البلد، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وفي خطاب في نيويورك، أوضح بومبيو أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعهد الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ”تشديد” العقوبات “طالما استمر سلوك إيران التهديدي”.

وأضاف بومبيو أمام جمعية “متحدون من أجل إيران غير نووية” إن الوقت قد حان لأن تقبل إيران بالمفاوضات حول برنامجها النووي.