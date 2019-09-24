3.8 تريليون ريال موجودات النظام المصرفي السعودي

جدة – البلاد

تأتي ذكرى اليوم الوطني الـ89 هذا العام وسط نجاحات كبيرة للسياسة الاقتصادية للمملكة على كافة المحاور وفي مختلف القطاعات ومنها نمو الاحتياطيات المالية ، حيث استطاعت المملكة وبكفاءة عالية في إعادة بناء أصولها الاحتياطية على ضوء برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد غير النفطية ترجمة لرؤية 2030 ، وتجاوز تحديات انخفاض اسعار النفط عالميا خلال عامي 2015 – 2017.

فطبقا للبيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودية “ساما” ارتفاع الموجودات إلى 1.9 تريليون ريال في نهاية شهر يونيو الماضي، بنمو بنسبة 1.3% على أساس سنوي بنحو 25 مليار ريال.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي بشكل عام في نهاية شهر يونيو الماضي إلى 3.8 تريليون ريال، مقابل 3.7 تريليون ريال، في نهاية يونيو من العام الماضي بارتفاع 2.6%.

وبحسب بيانات “ساما” بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية، حتى نهاية يوليو الماضي، نحو 503.5 مليار دولار أمريكي.

كما ارتفع “الاحتياطي السعودي لدى صندوق النقد الدولي” بنسبة 30.2 في المائة في حوالي 1.87 مليار ريال لتبلغ قيمته بنهاية شهر يونيو 2019 حوالي 8.062 مليار ريال مقارنة بـ 6.19 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2018. وشكلت قيمته بنهاية يوينو 2019 حوالي 0.42 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية.



من جهة ثانية بلغت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالمملكة خلال شهر يونيو 2019 نحو 1.45 مليار ريال، بنسبة انخفاض قدرها 54.1 %، مقارنة بأرباح نفس الشهر من عام 2018، والتي بلغت آنذاك نحو 3.16 مليار ريال، وذلك وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر يونيو 2019.

وكانت البنوك العاملة في السعودية قد سجلت ارتفاعاً في أرباحها منذ بداية العام 2019 لتصل إلى حوالي 24.8 مليار ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 3.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت نحو 24.1 مليار ريال.