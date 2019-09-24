هل خذل “قادة المنتخبات العربية” صلاح في حفل جوائز الفيفا؟

صلاح ينال المرتبة الرابعة في حفل جوائز الفيفا لأفضل لاعب في العالم

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أمس الإثنين في احتفالية ضخمة بمدينة ميلانو الإيطالية.

النجم البالغ من العمر 32 عامًا فاز بكرته الذهبية السادسة ليفض الشراكة مع الغريم الأزلي كريستيانو رونالدو والحائز بدوره على خمس كرات.

بينما حل فيرجيل فان دايك ثانيًا ورونالدو ثالثًا في التصويت الذي شارك به الصحفيون وقادة ومدربي المنتخبات والجماهير.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المرتبة الرابعة، بعدما خرج من القائمة المختصرة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب.

جائزة أفضل مدرب آلت إلى يورجن كلوب من ليفربول، فيما حصد لاعبه فان دايك جائزة أفضل مدافع.

بعيدًا عن تتويجات حفل جوائز الفيفا ، دعونا نستعرض لمن صوّت قادة المنتخبات العربية في اختيارهم لأفضل لاعب في العالم، وهل خذل العرب محمد صلاح في اختياراتهم؟

ترسل الاتحادات الوطنية التصويت الخاص بقائد ومدرب المنتخب، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل الحفل بأسبوع على أقل تقدير.

لكن على ما يبدو أن ثمة اتحادات لم تهتم بالأمر من الأساس، بينما أرسل البعض الآخر التصويت الخاص بهم، دعونا نستعرض.

قائد الجزائر رياض محرز: ميسي – ماني – صلاح

قائد موريتانيا عبدول با: دي ليخت – مبابي – هازارد

قائد لبنان حسين معتوق: ميسي – مبابي – صلاح

قائد عمان: صلاح – ميسي – دي يونج

قائد البحرين: فان دايك – كين – ميسي

قائد السعودية: ميسي – فان دايك – مبابي

قائد الإمارات: فان دايك – صلاح – ماني

قائد تونس: رونالدو – مبابي – ماني

بينما لم يرسل قادة منتخبات مصر والسودان والمغرب وسوريا والأردن وفلسطين والعراق والكويت، تصويتهم إلى الاتحاد الدولي.