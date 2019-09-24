مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يحتفي باليوم الوطني

المدينة المنورة : واس

احتفت إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة من خلال استقبال المسافرين القادمين

عبر الرحلات الداخلية من مختلف المناطق بالورود ورايات الوطن, إضافة إلى الأهازيج التي شاركت بها الفرق الشعبية احتفالاً بالمناسبة الوطنية المجيدة.

وقد شاركت الجهات العاملة في المطار، والمواطنين والمقيمين في الفعالية المنظمة التي أقيمت في صالة قدوم الرحلات الداخلية، ومشاعر الفرح

والابتهاج التي تجسّد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.