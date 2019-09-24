ماذا يحدث فى جسمك بعد تناول فيتامين C

نرمين عباس

ذكر موقع webmed تقريراً عن أهمية فيتامين سي للجسم

وبرز في التقرير أهم الفوائد التي تحدث للجسم بعد تناول فيتامين سي نسردها لكم

-تقوية الجهاز المناعى والحد من التعرض والإصابة بأمراضه المختلفة، كنزلات البرد أو الأمراض المناعية الأخري

-يعد من الفيتامينات الهامة في الحفاظ علي صحة الشعر، حيث أنه يقلل فرص تساقطه بشكل ملحوظ، ويعمل علي تقوية البصيلة بطريقة كبيرة.

-يساعد تناول فيتامين سى على تقوية صحة الجلد، وتقليل فرص الإصابة والتعرض لظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد، ولذا فهو يؤخر ظهور علامات التقدم في العمر

-تنظيم نسبة الكولسترول المضر في الجسم، حيث يحد من تعرضه للإرتفاع

-يعمل على حماية القلب والحد من الإصابة بالأمراض المختلفة الخاصة به كانسداد الشرايين أو الجلطات

-يعد من الفيتامينات الجيدة التي تقلل فرص تكوين الخلايا السرطانية في الجسم

وهناك العديد من مصادر فيتامين “سي” الطبيعية، التي ينصح بتناول الأطعمة الغنية به، ومنها البرتقال واليوسفي، والجوافة والفراولة، الليمون والبروكلي