كيف يتم التصويت في جوائز الفيفا؟

بمجرد الإعلان عن هوية أفضل لاعب في العالم، يشرع البعض في اتهام المؤسسات بالفساد والمحاباة للاعب معين على حساب الآخر.

نظرية تأصلت في الوجدان لدى مشجعي كرة القدم المتعصبين في جميع أنحاء العالم، مُتناسيين تمامًا التفكير في آليه التصويت أو من له الحق في الإدلاء بصوته من الأساس.

فنجد منصات التواصل الاجتماعي تتهم مؤسسة بعينها أو إدارة نادي بعينه بالتواطؤ وغيره من الخصال السيئة، من أجل فوز أحد اللاعبين بالجائزة.

هنا الحديث بطبيعة الحال يدور حول كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذان احتكرا الجائزة في تسع من السنوات العشر الماضية.

تعالت تلك الدعوات عقب فوز ليونيل ميسي أمس بجائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

لكن دعونا نوضح كيف يتم اختيار أفضل لاعب في العالم، ومن هم المخوّل لهم التصويت..

4 جهات فقط لها حق التصويت وهم (قادة المنتخبات – مدربو المنتخبات – الصحفيون – الجماهير).

حيث يرسل كل اتحاد محلي تصويت قائد ومدرب المنتخب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر إيميل رسمي.

بينما يرسل كل اتحاد محلي صحفي ممثل عن الدولة لحضور حفل الجوائز، وبالطبع يُرسل تصويته مُسبقًا.

الجماهير تمثل الشريحة الأكبر من المصوتين، إذ يصدر “فيفا” استفتاء خاص عبر موقعه يتضمن المرشحين الثلاثة عن كل جائزة.

تتضمن جوائز الفيفا إلى جانب جائزة أفضل لاعب، بعض الجوائز الأخرى كأفضل حارس وأفضل مدرب وأفضل مدربة وأفضل لاعبة وجائزة بوشكاش لأفضل هدف وأفضل جمهور، إلى آخره.

تصوّت الجهات المعنية وترتب اختياراتها من الأول إلى الثالث، بحيث يحصل صاحب الترتيب الأول على نقاط أعلى من الثاني، وهكذا.

على سبيل المثال اختار ميسي في جائزة أفضل لاعب (ماني – رونالدو – دي يونج)

بينما اختار رونالدو (دي ليخت – دي يونج – مبابي)

في النهاية يتم تجميع النقاط التي يحصل عليها كل لاعب من الجهات الأربع، ويتم إصدار الترتيب النهائي للنقاط مُجتمعة.

فمثلًا.. كانت نتيجة الأصوات كالتالي من الجهات الأربع.

المدربون.. ميسي 379 – رونالدو 307 – فان دايك 289

القادة.. ميسي 377 – فان دايك 337 – رونالدو 330

الصحفيون.. فان دايك 462 – ميسي 364 – رونالدو 264.

الجماهير.. ميسي 1,359,728 – رونالدو 962,919 – فان دايك 704,235

بالنسبة لتشكيلة العام في جوائز الفيفا فإن الجهة الوحيدة التي تمتلك حق التصويت هي رابطة اللاعبين المحترفين العالمية، والتي تتكون من 26 ألف لاعب.

إذ يرسل اللاعبون الأعضاء في الرابطة التصويت الخاص بهم، ويتم فرز الأصوات واختيار التشكيلة بناء على اختيارات اللاعبين.

ولا دخل إطلاقًا للمسئولين في وضع التشكيلة كما يُشاع من بعض المشجعين في منصات التواصل الاجتماعي.