فرحة الطلاب في أكثر من ألف مدرسة بالأحساء

الأحساء- البلاد

أنهت جميع الإدارات والأقسام والمدارس، واللجان التحضيرية العاملة التابعة للإدارة العامة لتعليم الأحساء استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 في قطاعي البنين والبنات، حيث سيتم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الاحتفائية بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الجميع، وذلك تحت شعار “همة حتى القمة “.

وأوضح مدير عام تعليم الأحساء أحمد بالغنيم، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 أن هذه المناسبة تمثل تاريخًا فارقًا في مسيرة وطننا الغالي؛ فهو علامة بارزة تنقل ذاكرة الجيل المعاصر إلى قصة خالدة تحكي مرحلة الكفاح والبناء والتأسيس؛ التي تمت بفضل الله عز وجل ثم بجهودٍ قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله؛ وأكمل مسيرتها أبناؤه الملوك البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – حيث نعيش عهدًا زاهرًا تتحقق فيه إنجازات فريدة وقفزات تنموية كبيرة ليس لها حد، ويوماً بعد يوم نشهد حراكاً كبيرًا وصولاً إلى تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 التي صاغ إبداعها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأضاف: أننا نستقبل اليوم الوطني التاسع والثمانين، وقطاع التعليم يخطو خطوات رائعة في تطوير منظومته بالتركيز على نواتج التعلم لتخريج جيل متميز في معارفه ومهاراته وقيمه مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لأن يكون التعليم مرتكزاً على التنمية والبناء وأننا نقف صفاً واحداً مع قيادتنا الرشيده والحفاظ على وحدة الوطن والذود عن حياضه ورفع راياته والسعي في بناء نهضته لكي يتحقق الانتقال بالوطن من المحلية إلى العالمية.

من جهته أشار مدير الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للتعليم في الأحساء سعد آل درويش، أن إدارته قد أطلقت الحملة الإعلامية بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ شملت وسائل التواصل الاجتماعي وذلك عبر حسابات “تعليم الأحساء” الرسمية للإدارات، وحسابات مكاتب التعليم، والمدارسفي قطاعي “البنين والبنات” وسط تفاعل منقطع النظير، ابتهاجًا بهذه المناسبة، حيث بدأت الحملة الإعلامية منذ يوم الخميس المنصرم، وتستمر التغطيات الإعلامية بصفة يومية حتى يوم الأحد الموافق 30 محرم 1441هـ .

وأوضح أنه تم رصد ما يزيد عن 500 مادة إعلامية رفعت عبر منصة الرصد التابع لوزارة التعليم من قبل منسقي ومنسقات الإعلام بمكاتب التعليم والمدارس والإدارات بتعليم الأحساء ويستمر العمل على ذلك حتى نهاية الحملة الإعلامية مثمنًا الجهود المبذولة من فريق العمل الإعلامي، وأن عدد المدارس التي ستنفذ احتفالاتها بهذه المناسبة يبلغ 1092 مدرسة في قطاعي البنين والبنات والتي يدرس فيها مايزيد عن 200 ألف طالب وطالبة، وذلك بإشراف مباشر من مكاتب التعليم وعدده 7 كما سيتم تنفيذ جولات إشرافية وأخرى للقيادات التعليمية لمشاركة الميدان التعليمي بهذه الاحتفاء بهذه المناسبة.

وبين أنه سيقام حفل ختامي للاحتفاء باليوم الوطني ينظمه كل من إدارتي النشاط الطلابي ” بنين وبنات ” بالتعاون مع عددًا من الإدارات المعنية وبمشاركة مدارس محافظة الأحساء عبر تنظيم العديد من الفعاليات الطلابية المتنوعة بمشاركة المجتمع، وذلك مساء الخميس القادم؛ بمقر ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياضي التابع لتعليم الأحساء، ولقطاع البنات سيقام الحفل بالتعاون مع جامعة الملك فيصل بالأحساء بمقر الجامعة.