تغلبي على تشققات الشفاه في الشتاء بماسك الشمندر وزيت الزيتون

أسابيع وأيام قليلة على بدء فصل الشتاء، وخلال هذا الفصل تواجه الكثير من الفتيات مشاكل في البشرة كالجفاف الذي ينتج عنه الاسمرار والذي يمكن علاجه بالترطيب العميق والمستمر، وهذا كله بسبب انخفاض درجات الحرارة، ولأن الشفاه هي جزء لا يتجزأ من البشرة فهي عرضة للجفاف والبهتان، ويمكن حل هذا الأمر من خلال اتباع وصفات طبيعية ستجعل شفتيك ورديتين وهي نقلا عن موقع boldsky :

ماسك الشمندر وشمع العسل وزيت الزيتون

يحتوي جذر الشمندر على صبغة تلوين لا تساعد فقط على إضافة لون إلى شفتيك ولكن لها أيضًا خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات لحماية وتلطيف الشفاه، كما أن شمع العسل غني بفيتامين أ الذي يساعد على التئام الشفاه وحمايتها من التلف والجفاف، و زيت الزيتون مرطب للغاية ، وبالتالي يحافظ على شفاهك رطبًة.

المكونات:

½ ملعقة صغيرة شمع العسل

ملعقة كبيرة لب الشمندر

ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة الاستعمال:

ضعي شمع العسل المبشور في وعاء على النار واتركيه يذوب.

عندما يذوب شمع العسل ، أضيفي إليه زيت الزيتون وحركي المزيج جيد.

قومي بتصفية لب الشمندر في وعاء وأضيفيه إلى الخليط السابق.

قومي بتصفية الخليط واتركيه ليبرد، ثم ضعيه في وعاء محكم الغلق، وضعيه على شفتيك عند الحاجة.