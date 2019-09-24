المرأه صحة و عافية

تعلمي كيف يمكنك خسارة وزنك دون حمية غذائية!

فرناس حفظيaccess_time25 / محرم / 1441 هـ      24 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يمكنك خسارة ثلاثة كيلو جرامات إسبوعيا بدون عمل رجيم، ودون اللجوء إلى تمارين رياضية  مرهقة ومتعبة، فإذا أتبعتي هذه الخطوات عزيزتي بهذا التقرير الرائع ستتفاجئين بخسارة وزنك..

1/  لابد من شرب المياه بكميات كبيرة  لاتقل عن ليترين طوال اليوم قبل الوجبات، فشرب المياه يعمل على إذابة الدهون بشكل كبير.

2/ إستخدام حزام البطن أثناء المشي والجلوس لإنه يعمل على شد عضلات البطن.

3/ تناولي مشروبات الجنزبيل والقرفة والشاى الأخضر والبردقوش والشمر فإنها تساعد على إدرار الماء الزائد وطرد السموم من الجسم، كما تساعد على حرق الدهون.

4/ حاولي أن لا تجلسي فى المنزل طوال اليوم، فعليك القيام بالأعمال المنزلية لزيادة نشاطك والخروج للمشي لدقائق خارج المنزل.

5/ تناولي الكثير من الخضروات مثل طبق السلطة الغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، وتناولي أيضا الفواكه المختلفة لزيادة نضارة وإشراق بشرتك.

6/ النوم ثم النوم عليكي بالنوم لساعات مناسبة لا تقل عن 8 ساعات، لأن النوم بشكل سليم يساعد على تنظيم عملية الحرق.

7/ تخلصي من عادة النساء فى إرتداء الكعب العالي لساعات طويلة لأن مع المداومة عليه يسبب فى سمنة الأرداف.

8/ عليكي الإمتناع تماما عن تناول المياه الغازية وإستبدالها بالعصائر الطازجة وتناول الفواكه.

9/ إبتعدي عن تناول المخبوزات والمعجنات لفترة وإستبدالها بما هو مصنوع من الشوفان والقمح الأسمر.

10/ تناولي المكسرات بكميات بحجم قبضة اليد، فهي تحتوي على الدهون المفيدة اللازمة للجسم والألياف الغذائية التي تعزز الإحساس بالشبع.

vernas hefzy

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