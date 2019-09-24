تعلمي كيف يمكنك خسارة وزنك دون حمية غذائية!

المرأه صحة و عافيةتعلمي كيف يمكنك خسارة وزنك دون حمية غذائية! فرناس حفظيaccess_time25 / محرم / 1441 هـ 24 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق يمكنك خسارة ثلاثة كيلو جرامات إسبوعيا بدون عمل رجيم، ودون اللجوء إلى تمارين رياضية مرهقة ومتعبة، فإذا أتبعتي هذه الخطوات عزيزتي بهذا التقرير الرائع ستتفاجئين بخسارة وزنك.. 1/ لابد من شرب المياه بكميات كبيرة لاتقل عن ليترين طوال اليوم قبل الوجبات، فشرب المياه يعمل على إذابة الدهون بشكل كبير. 2/ إستخدام حزام البطن أثناء المشي والجلوس لإنه يعمل على شد عضلات البطن. 3/ تناولي مشروبات الجنزبيل والقرفة والشاى الأخضر والبردقوش والشمر فإنها تساعد على إدرار الماء الزائد وطرد السموم من الجسم، كما تساعد على حرق الدهون. 4/ حاولي أن لا تجلسي فى المنزل طوال اليوم، فعليك القيام بالأعمال المنزلية لزيادة نشاطك والخروج للمشي لدقائق خارج المنزل. 5/ تناولي الكثير من الخضروات مثل طبق السلطة الغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، وتناولي أيضا الفواكه المختلفة لزيادة نضارة وإشراق بشرتك. 6/ النوم ثم النوم عليكي بالنوم لساعات مناسبة لا تقل عن 8 ساعات، لأن النوم بشكل سليم يساعد على تنظيم عملية الحرق. 7/ تخلصي من عادة النساء فى إرتداء الكعب العالي لساعات طويلة لأن مع المداومة عليه يسبب فى سمنة الأرداف. 8/ عليكي الإمتناع تماما عن تناول المياه الغازية وإستبدالها بالعصائر الطازجة وتناول الفواكه. 9/ إبتعدي عن تناول المخبوزات والمعجنات لفترة وإستبدالها بما هو مصنوع من الشوفان والقمح الأسمر. 10/ تناولي المكسرات بكميات بحجم قبضة اليد، فهي تحتوي على الدهون المفيدة اللازمة للجسم والألياف الغذائية التي تعزز الإحساس بالشبع. مرتبط