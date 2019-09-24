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تعرف على أضرار “الشبة” التي قد تصل إلى الإصابة بالسرطان والزهايمر!

فرناس حفظيaccess_time25 / محرم / 1441 هـ      24 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

 “الشبة” أو “الشب” هو مكون من المنيوم كلوريد ولها دور فعال فى إزالة رائحة العرق، وهي قد تكون أقل ضررا من وسائل أخرى لإزالة رائحة العرق، ويستخدمها الأخرين لأغراض أخري فى تنظيف الأسنان أحيانا وفى ألأماكن التناسلية،و مع  الإستمرار فى إستخدامها قد يكون هناك ضرر بالغ وهو ما نشره موقع ThoughtCO. فى تقرير حول أضرار الشب.

ووفق التقرير أن سلامة إستخدام الشب يعتمد على عدة عوامل أولها وأهمها عدم التعرض المستمر لأيونات الألومنيوم فى الشب نظرا لأن يمكن إمتصاصه عن طريق الجلد إذا تم تطبيقه كل يوم، فقد يسبب تهيج الجلد والأغشية المخاطية، كما أن في حالة تنفس الشب يمكن أن يسبب تلف في الرئة لأن الألومنيوم قد يهاجم أنسجة الرئة، واذا تم وضعه فى الطعام بنسب حتى لو كانت صغيرة للحفاظ عليه.

 كما قد يؤدي الشب إلى إزعاج التوازن الأيوني في مجرى الدم، تماما مثل تناول جرعة زائدة من أى مركب كيميائي أخر، والشاغل الرئيسي فى مسألة الشبة هو التعرض على المدى الطويل لها، فإن المادة الكيميائية بها “الألمنيوم” يمكن أن تسبب إنحطاط أنسجة الجهاز العصبي، كما أنه من الممكن أن يؤدي التعرض للألمنيوم إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان أو لويحات المخ أو مرض الزهايمر.

و على حسب تقرير موقع ThoughtCO قد تحتوي الشبة من المصادر الطبيعية على الشوائب بما في ذلك المعادن السامة مثل الكروم نظرا لأن التركيب الكيميائي للشب الطبيعي متغير، فمن الأفضل تجنب إستخدامه عندما يكون الأمر يتطلب بلعه عن طريق الفم أو  إمتصاصه  عن طريق الجلد ومن ثم إدخاله فى مجري الدم.

vernas hefzy

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