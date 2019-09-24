تعرف على أضرار “الشبة” التي قد تصل إلى الإصابة بالسرطان والزهايمر!

“الشبة” أو “الشب” هو مكون من المنيوم كلوريد ولها دور فعال فى إزالة رائحة العرق، وهي قد تكون أقل ضررا من وسائل أخرى لإزالة رائحة العرق، ويستخدمها الأخرين لأغراض أخري فى تنظيف الأسنان أحيانا وفى ألأماكن التناسلية،و مع الإستمرار فى إستخدامها قد يكون هناك ضرر بالغ وهو ما نشره موقع ThoughtCO. فى تقرير حول أضرار الشب.
ووفق التقرير أن سلامة إستخدام الشب يعتمد على عدة عوامل أولها وأهمها عدم التعرض المستمر لأيونات الألومنيوم فى الشب نظرا لأن يمكن إمتصاصه عن طريق الجلد إذا تم تطبيقه كل يوم، فقد يسبب تهيج الجلد والأغشية المخاطية، كما أن في حالة تنفس الشب يمكن أن يسبب تلف في الرئة لأن الألومنيوم قد يهاجم أنسجة الرئة، واذا تم وضعه فى الطعام بنسب حتى لو كانت صغيرة للحفاظ عليه.