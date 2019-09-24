ترامب: النظام القمعي الإيراني من أكبر التهديدات التي نواجهها اليوم

نيويورك : متابعات

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تمول النزاعات في كل من سوريا واليمن.

ووصف الرئيس الأميركي النظام الإيراني بـ”القمعي”، معتبرا إياه “من أكبر التهديدات التي نواجهها اليوم”.

وشدد ترامب على ضرورة العمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

وتابع قائلا: “يجب أن نمنع سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وسنعمل على تشديد العقوبات على طهران”.

وحمّل ترامب النظام الإيراني مسؤولية الوقوف وراء هجمات شنّها في أماكن مختلفة حول العالم.