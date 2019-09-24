التكنولوجيا الثقافية

العلم لا يتوقف.. تطوير أداة ذكية تتنبأ بالتوتر المناخي

نرمين عباسaccess_time25 / محرم / 1441 هـ      24 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

طور مجموعة من الباحثين أداة ذكاء اصطناعي جديدة تعتمد علي تطبيق للهواتف الذكية

يمكنها التنبؤ بإنتاجية المحاصيل علي المدي القريب للمزارعين

وقد تساعدهم في حماية المحاصيل الأساسية مثل الذرة والكسافا والفاصوليا في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المناخ

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فيستخدم مساعد الذكاء الإصطناعى المسمى “PlantVillage Nuru” في جميع أنحاء إفريقيا لتشخيص أمراض المحاصيل

وقد اختبر باحثو ولاية بنسلفانيا أداء نماذج التعلم الآلي الخاصة بهم بدقة من خلال هواتف ذكية

من مصادر محلية في ظروف الإضاءة ودرجة الحرارة العالية النموذجية في مزرعة أفريقية

وفي هذه الاختبارات، تم عرض التطبيق على ضعف جودة الخبراء البشريين في إجراء تشخيصات دقيقة، وقد زاد من قدرة المزارعين على اكتشاف المشكلات في مزارعهم

وعلى الرغم من أن الأداة تعتمد على الهواتف الذكية، إلا أنه يمكن الوصول إليها من خلال صفحة ويب لإعلام أصحاب المصلحة المتعددين

نرمين عباس

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *