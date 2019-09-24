العلم لا يتوقف.. تطوير أداة ذكية تتنبأ بالتوتر المناخي

نرمين عباس

طور مجموعة من الباحثين أداة ذكاء اصطناعي جديدة تعتمد علي تطبيق للهواتف الذكية

يمكنها التنبؤ بإنتاجية المحاصيل علي المدي القريب للمزارعين

وقد تساعدهم في حماية المحاصيل الأساسية مثل الذرة والكسافا والفاصوليا في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المناخ

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فيستخدم مساعد الذكاء الإصطناعى المسمى “PlantVillage Nuru” في جميع أنحاء إفريقيا لتشخيص أمراض المحاصيل

وقد اختبر باحثو ولاية بنسلفانيا أداء نماذج التعلم الآلي الخاصة بهم بدقة من خلال هواتف ذكية

من مصادر محلية في ظروف الإضاءة ودرجة الحرارة العالية النموذجية في مزرعة أفريقية

وفي هذه الاختبارات، تم عرض التطبيق على ضعف جودة الخبراء البشريين في إجراء تشخيصات دقيقة، وقد زاد من قدرة المزارعين على اكتشاف المشكلات في مزارعهم

وعلى الرغم من أن الأداة تعتمد على الهواتف الذكية، إلا أنه يمكن الوصول إليها من خلال صفحة ويب لإعلام أصحاب المصلحة المتعددين