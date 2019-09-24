الشباب والفتيات يغردون حبا وولاءً: دام عزك ياوطن

جدة – البلاد

بأصدق معاني الانتماء والولاء ، يسطر أبناء وبنات الوطن بمداد الفرح وتلقائية مشاعر الحب الفياضة للوطن في يومه الأغر، مغردين بعظيم الفخار عن مسيرة التقدم والعلياء التي تعانق أمجاد وبطولات التوحيد والتأسيس.. مسيرة خير ونماء تروي على مدى التاريخ الناصع قصة وطن الشموخ .. وقيادة حكيمة تأبى إلا أن يكون في الصدارة وليبقى بإذن الله فوق هام السحب.

رباب حجار:الأمجاد والهمة

وطني المستوطن في قلبي.. هويتي.. فخري.. حبي.. بحر العطاء المستمر ولن يتوقف مادامت الحياة…

ماذا اقول.. من اين ابدأ.. ماذا أكتب.. اكتب كلمات في وطن تعجز عن وصفه الكلمات..اعي بأننا نملك اجمل لغات الكون واشدها فصاحة ولكن لازالت الحروف تتبعثر امام هذه الهامه وهذا الجبروت الذي استحق هذه العظمه منذ بداية رسالة خاتم النبيين حتى هذه اللحظة ..ليت للكتابه صوت.. لقلتها بصوت عال كي يسمعها كل الناس.. وطني لا يحتاج الى وصف.. وطني عظيم.. و طني تراث.. تكلم عن نفسه بمواقفه .. تحدث الى كل العالم بافعاله واثبت ولا يزال يثبت انه مختلف عن كل العالم.. اثبت انه وطن الامان و الامن وطن العطاء الغير مشروط كل عام و انت تزيدنا فخر على فخر و اعتزاز فوق اعتزاز ادام الله طهر ارضك وحماك الله من كيد كل كائد وحاسد مجداً في القمه وجِد بكل همه وسيبقى كذلك بكل من انتمى الى ديننا وبلادنا. هنيئاً لنا بوطن اساسه القوة.. عواميده العناد .. وطن الامجاد والهمة.. وسيبقى دائما في القمة.

مؤسسة الجليس

Instagram: @rabab_previvor

رزان زمزمي: الأمل والإبداع

اليوم هو يوم شموخ يوم عز يوم فخر و ماهو اليوم بس هو كل يوم دامك سعودي معنى سعودي بعني الشهامة يعني النجاح يعني الهمة يعني القمة يعني طموح و إنجاز بلا حدود السعودي يعني العزيمة يعني الإصرار يعني التحدي يعني الشجاعة يعني العطاء السعودي يعني الإبداع يعني الشغف يعني الفن يعني العلم يعني الثقافة في وصفك يا السعودي ايش أقول و ايش اخلي فأنت أملنا. نبضات قلبي تتنافس لتهتف باسم السعودية، وابتسامتي تتباهى بالسعادة التي رسمتها حكومتنا في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع و عيناي تدمع فرحا و شوقا لرؤية مستقبل بانتظارنا مفعم ومليء بالأمل والإبداع في جميع ارجاء العالم في مختلف المجالات.

أتمنى من الأهالي تنشئة ابناء الوطن على المشاركة في الأعمال التطوعية و الصحية و الفكرية لتعزيز الهوية و الانتماء و الحب لهذه الأرض المباركة وهذا الوطن المجيد للوصول يدا بيد إلى القمة فهم جيل المستقبل.

اخصائية نفسية

Instagram: @r_thetherapist

رشا الخميس: اقتصاد عامر ووطن طموح

لا توجد كلمة تصف مدى فخري واعتزازي بالانتماء لوطني الحبيب المملكة العربية السعودية. كل عام ووطني ومليكي وولاة أمري بألف خير وصحة وسلامة. كل عام والمملكة العربية السعودية ورؤية 2030 في طريقها لتحقيق جميع مخططاتها الشامخة. لو بامكاني التعبير عن غايات المملكة العربية السعودية بثلاث نواحي محورية فهي أن المملكة الآن تبني مجتمع حيوي، اقتصاد عامر ووطن طموح. نشهد حاليا أهم غايات المملكة العربية السعودية ومكامن قوّتها وهي تدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر. في فترة قصيرة نشهد الان المرأة السعودية معززه بالقيم والحقوق حيث الان لديه جميع الأدوات ووسائل التمكين لتنطلق لبناء مجتمعها في شتى المجالات، وأيضاً لتكون عنصراً فعالاً في ازدهار بلدها على مختلف الأصعدة. وهذا ما أطمح القيام به.

مستشارة ادارية

Instagram: @ralkhamis

ندى السديري: منبع النور

وطني يا منبع النور،

أرضك وادي من العز

وسماك بروق من الأصالة.

بك اجتمعت الحضاره و العراقه،

ومنك يلج رمز الجود والكرامة.

ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، والشعب السعودي العظيم معاً تحت ظل راية التوحيد، نحتفل بعام جديد بكل فخر و تمجيد.

جامعة سوربون

Twitter: @nadaalsodairi

مي أبو الفرج: صقر العرب

همة السعودية تعلو فوق همم الجبال

وسنة تلو الأخرى يؤكد أبناء الوطن بأنهم أجيال لا تعرف للاستسلام معني

جيل بالقوه والعزيمة اتصف

واستمد القوة من حبه للوطنى

بالتحدي و برؤية ٢٠٣٠ سنكون نحن في القمة سلمان العز سلمان الكرم سلمان ياصقر العرب همتك عالية ترفرف

مثل العلم في أعالي السحب والقمم

مجموعة مي أبو الفرج

Instagram: @maboulfaraj_collections

مهند دحلان: وطن العلياء

إن السعي الحثيث للوصول بالشرق الأوسط بقيادة المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة هو المؤشر الأهم والأوضح على عزم المملكة على أن تكون في القمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، القائد الشاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ناهضين بالمملكة إلى العلياء، بالثقة في همة الشباب السعودي الطموح القادر على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق النماء والازدهار للمجتمع، ورفع مستويات المعرفة والإبداع بين أفراده، بتضافر الجهود المتناغمة بين القيادة وأبناء هذا الوطن العظيم.

شركة جامعة الاعمال والتكنولوجيا

Twitter: @mohanad8555

وليد شويله: نمو وازدهار

في ذكرى يوم تأسيس مملكتنا العظيمة ارفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا الله عز وجل ان يحفظهم ويحفظ بلادنا ويديم امنها وعزها واستقرارها دائما وابدا. المملكة العربية السعودية خلال ال٨٩ عاما وضعت بصماتها بنجاح في كل مجال وفي كل مكان، واليوم تزداد الممملكة ازدهارا ونموا من خلال رؤية ٢٠٣٠ وما يعيشه الوطن من خلال برنامج التحول الوطني. كل عام ومملكتنا بقيادتها الحكيمة وشعبها المتلاحم بخير وامن وامان.

شركة كوارتز

Twitter: @waleedalg

خالد شربتلي: حديث العالم

احب ان ارفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي بمناسبة احتفالنا باليوم الوطني للملكة العربية السعودية. فترة قصيرة جدا رأينا فيها تغيرات وواجهنا فيها معضلات وتغلبنا وتطورنا وتقدمنا في مسيرة رؤية ٢٠٣٠ التي، وقبل اوانها باحدى عشرة سنة، جعلتنا حديث العالم و غيرت اسلوب حياتنا للافضل. و ادعو الله عز و جل ان يحفظ بلادنا و بلاد المسلمين و ان يوفقنا و مملكتنا الغالية على كل ما هو خير.

تكنولوجيات الصحراء

Twitter: @khaledsharbatly

دانة العلمي: قصة نعيشها

اليوم الوطني قصة لا نرويها بل نعيشها من الماضي العريق إلى الحاضر الأنيق وتستمر الحكاية حكاية وطن عانق الهمة حتى القمة . اللهم احفظ وطننا الغالي وادم علينا نعمة الامن والامان والرخاء والتقدم والازدهار

وبصفتي ارفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي بمناسبة احتفالنا باليوم الوطني للملكة العربية السعودية.

مصنع دانة العلمي للمجوهرات والذهب

Twitter: @danaalalami

نواف النصار: نحميه ونفديه

وطني الوطن كلمة بسيطة وحروفها قليلة، ولكنّها تحمل معاني عظيمة وكثيرة نعجز عن حصرها، فهو هويتنا التي نحملها ونفتخر بها، وهو المكان الذي نلجأ له ونحس بالأمان، هو الحضن الدافئ الذي يجمعنا معناً، وهو نعمة من الله أنعمها علينا، فيجب علينا أن نحميه وندافع عنه، ونفديه بروحنا وأغلى ما نملك، ونعمل كيدٍ واحدة لبقائه آمناً وصامداً، ومهما كتبنا من عبارات وأشعار لا يمكن وصف الحب الذي بداخلنا.

مبادرة تصميم

Twitter: @3njeddah

رنا حجار: سعودية وأفتخر

بلادي الحبيبة تزداد جمالاً في كل عام

أقول للعالم أجمع وبكل فخر انا سعودية

أعيش في أجمل بلاد في العالم، موطني وموطن أجدادي أولادي. موطني الأمان، موطني السعادة، موطني الحب والفخر والولاء والانتماء. كيف للإنسان أن يحيا ويعمل وينجح ويعطي ويساهم في مكان غير المكان الذي عاش فيه وتربى على خيراته ونعمه. اللهم احفظ بلادنا من شر الاشرار وكيد الكائدين وادم علينا نعمة الأمن والأمان وكل عام والوطن الغالى في تقدم مستمر.

مؤسسة الجليس

Instagram: @ranno_previvor