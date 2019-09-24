الجبير: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدات إيران

قال إن قطر تدعم الجماعات الإرهابية بملايين الدولارات

نيويورك : متابعات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير حرص المملكة العربية السعودية على تفادي الحرب بأي ثمن لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات إيران.

وقال الجبير في تصريحات خلال جلسة حوارية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نحقق في مصدر الهجمات على معملي أرامكو ونبحث مع حلفائنا الخطوات المقبلة”.

وتابع “إيران مسؤولة عن الهجوم على معملي أرامكو لأن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية”.

وأضاف “نتفق مع الولايات المتحدة على عدم حصول إيران على سلاح نووي بأي ثمن”.

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن “الاتفاق النووي الإيراني كان اتفاقا ضعيفا ويجب تعديله”.

وحول الأزمة اليمنية أوضح الجبير أن “الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية باليمن وخالفوا كل الاتفاقات التي أبرموها”.

وقال: “إن قطر بلد جار لكن يجب أن تغير سياساتها التي بدأتها منذ عام 1996” مضيفا أن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين وتتدخل في شؤون الدول.