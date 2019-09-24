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“التقاعد” تطلق تعريف المعاش التقاعدي بنسخته الجديدة

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1441 هـ      24 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد لعملائها تعريف المعاش التقاعدي بنسخته الجديدة، حيث يمكّن التعريف بالمعاش المتقاعد أو المستفيد من إصدار تعريف بالمعاش التقاعدي معتمد وموثق سواء باللغة العربية أو الإنجليزية لتقديمه للجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما يشتمل التعريف على العديد من البيانات المهمة منها رقم هوية العميل، ومقدار المعاش الشهري، ورقم الآيبان، والحسميات المالية في حال وجودها، كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب، ورمز الاستجابة السريعة QRCode.

وأشارت “التقاعد” إلى أنه بإمكان عملائها الحصول على تعريف المعاش التقاعدي بكل يسر وسهولة، من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة بمجرد التسجيل عبر موقع المؤسسة www.pension.gov.sa.

صحيفة البلاد

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