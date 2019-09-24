“التحالف”: سقوط صاروخين باليستيين داخل محافظتي عمران وصعدة

البلاد : واس

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، عن سقوط صاروخين باليستيين في محافظتي عمران وصعدة، بعدما أطلقتهما ميليشيا الحوثي من صنعاء.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم صاروخين باليستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي (عمران وصعدة)».

وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.