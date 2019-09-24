أسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج بدون تتبيل مسبق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل شاورما الدجاج بطريقة سريعة لا تتطلب جهداً أو وقتاً للتتبيل المسبق

المقادير

كيلو صدور دجاج بدون جلد أو عظم

حبة بصل شرائح

حبة طماطم شرائح

خيار مخلل

فص ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ربع ملعقة صغيرة زعتر

عصير 2 حبة ليمون

2 ملعقة كبيرة طحينة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة سكر

خبز صاج

خيار مخلل

الطريقة

تقطع صدور الدجاج شرائح رفيعة بالطول

فى مقلاة على النار يشوح البصل مع السكر فى قليل من الزيت أو السمن حتى يذبل

تضاف قطع الدجاج للبصل وتقلب

ثم تضاف للدجاج التوابل ( الملح – الفلفل – الزعتر – جوزة الطيب- الهيل )

تقلب الدجاج لمدة 3 دقائق

ثم تضاف لها الطماطم والثوم وتترك حتى تمام النضج

تقلب الطحينة مع الخل والليمون وتضاف للدجاج بعد نضجه

ترفع الشاورما من على النار

وتحشى فى الخبز مع الخيار المخلل وتقدم مع البطاطس

ومن الممكن إضافة البطاطس للخبز