خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل حلى طبقات الفليك مع البسكويت وصلصة التوفى الغنية

اللذيذة

المقادير اللازمة لعمل حلى الفليك

مقادير طبقة البسكويت

علبة من بسكويت اللوتس أو الدايجستف الكبيرة

2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبات

2 كوب من الماء المغلى الساخن

ملعقة كبيرة من الكاكاو

مقادير طبقة الكريمة

200 ملل من كريمة الخفق للحلويات

300 ملل من الجبن الكريمى

كوب إلا ربع من السكر البودرة الناعم

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا

مقادير طبقة التوفى

2 كوب من السكر الأبيض

كوب من السكر البنى

كوب ونصف من الكريمة السائلة

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا

نصف كوب من الكورن سيرب ( عسل الذرة – عسل الجلوكوز ) متوفر بأماكن بيع مستلزمات الحلويات

4 مكعبات من الزبدة

مقادير طبقة الفليك

12 حبة من الفليك

نصف كوب من البندق

طريقة عمل حلى الفليك

نقوم أولاً بتحضير طبقة البسكويت

نقوم بوضع الماء الساخن فى طبق عميق

ويضاف إليه الكاكاو والقهوة سريعة الذوبان

تقلب جيداً حتى يذوب الكاكاو والقهوة تماماً وتترك جانباً لتبرد

ثم نبدأ فى تحضير طبقة الكريمة

نضع الكريمة والجبنة والسكر والفانيلا معاً فى وعاء

ثم تخفق جيداً حتى تتجانس المقادير وتصبح الكريمة ثقيلة

تترك بالبراد قليلاً حتى تبرد

نبدأ فى تحضير صلصة التوفى

نقوم بوضع السكر البنى والسكر الأبيض فى قدر على النار

ثم يضاف إليهم الكورن سيرب ويقلب مرة واحدة

يترك على النار بدون تقليب حتى يصبح كراميل ذهبى اللون

نقوم برفع القدر من على النار ونضع له الكريمة والفانيلا والزبدة ويقلب بحرص

ثم يوضع مرة أخرى على النار ويقلب حتى تتجانس المكونات ويترك جانباً يبرد

نقوم بتحضير طبقة الفليك

نقوم بتحميص البندق فى الفرن ثم يقشر ويطحن ناعم جداً

تكسر حبات الفليك باليد وتقلب مع البندق

نقوم الأن بتحضير الحلى

نحضر طبق التقديم البايركس

نضع البسكويت فى خليط القهوة والكاكاو ثم ترص طبقة منه فى البايركس

نضع القليل من الكريمة فوق البسكويت

ثم طبقة خفيفة من التوفى

تكرر العملية حتى إنتهاء كمية البسكويت والكريمة

يغطى وجه الحلى بالتوفى

ثم بطبقة الفليك مع البندق

يترك الحلى بالثلاجة حتى يبرد تماماً

ثم يقدم بارد