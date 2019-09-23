هل التوقف عن الطعام طويلا يدعم التخسيس؟.. هذه القناعة راسخة لدى البعض، لكن ما لا يعرفونه أن التوقف عن الأكل يضر أكثر مما ينفع.

الأطباء يحذرون بشدة من استخدام هذه الطريقة من أجل فقد الوزن، وفقًا لما ذكره موقع “سبوتنيك” الروسي.

وقال الأطباء إن تلك الطريقة تحمل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، وكشفت خبيرة التغذية، سارة شقير، مخاطر هذا الأسلوب المتبع من قبل بعض الأشخاص.

خبيرة التغذية، كشفت أن التوقف عن الطعام يسبب خللا هرمونيا داخل الجسم.

وقالت إن هذا يؤدى إلى زيادة رغبة الشخص في تناول كميات طعام أكثر من المعتاد، وبطريقة عشوائية، ليضطر وقتها للجوء إلى تناول مأكولات غير صحية، كالوجبات السريعة والمعجنات والطعام المقلي.

وأكدت سارة شقير، أن هناك طرقا يجب على الشخص اتباعها، لتفادي الوقوع في هذه المشكلة، والحصول على وزن مثالي، أهمها ما يلي:

أولا: الاعتماد على نظام غذائي متوازن غني بالألياف، ومعتدل بالبروتين، وقليل الدهون والنشويات.

ثانيا: اختيار الأنواع الصحية من المأكولات، مثل “الخبز الأسمر، توست الشوفان، الأسماك المشوية، الدجاج المطبوخ” وغيرها من الأصناف المفيدة.

وأكدت “شقير” أن الجسم قد يتعرض لحالة فقدان الوزن بصعوبة، بعد خسارة 5 كيلوجرامات أو أكثر، لهذا يجب اللجوء لأنظمة غذائية طبية، تتناسب مع كل حالة، على حسب اختلاف طبيعة كل جسد.