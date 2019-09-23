منها التدخين.. عوامل تؤدى لزيادة الإصابة بالسرطان

نرمين عباس

كشفت المؤسسة القومية للسرطان أن بنهاية 2019 سيتم تشخيص أكثر من مليون و700 ألف شخص بالسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية

بالإضافة للمشكلات الجسدية والإضطراب العاطفية الناجمة عن السرطان

وأوضحت المؤسسة أنه قد تؤدي أشياء كثيرة في جيناتنا وأسلوب حياتنا، والبيئة المحيطة بنا إلى زيادة أو تقليل خطر الإصابة بالسرطان

ويدرس العلماء العديد من الطرق المختلفة للمساعدة في الوقاية من السرطان، بما في ذلك ما يلي:

– طرق لتجنب أو السيطرة على الأشياء المعروفة بأنها تسبب السرطان

– التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة

– الجراحة لتقليل المخاطر

وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة تكمن في :-

تدخين السجائر

استخدام التبغ

العدوى

الإشعاع

الأدوية المثبطة للمناعة بعد زرع الأعضاء

السمنة المفرطة