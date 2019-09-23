ملك البحرين يصل جدة

وكان في استقبال جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي ، ومعالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر .