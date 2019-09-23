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“غوغل” يحتفل باليوم الوطني الـ 89 للمملكة

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1441 هـ      23 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

شارك محرك البحث الشهير ( google ) في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89 الذي يصادف يوم 23 سبتمبر

وقام المحرك بتغيير صورة العرض إلى خلفية احتفالية باللون الأخضر يتوسطها العلم السعودي

عبر شعاره الذي يحمل صوراً متنوعة تعبر عن احتفالات المملكة، وإظهار أبرز معالم السعودية.

كما توشحت حروف قوقل باللونين الأبيض والأخضر تجسيداً للعلم السعودي .

وتحتفي المملكة هذا اليوم باليوم الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام ، مستذكرين توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله.

صحيفة البلاد

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