ريال مدريد يكسر عقدة “17 عامًا” بعد الفوز ضد إشبيلية

ارتقى ريال مدريد إلى وصافة لائحة الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه الثمين على إشبيلية أمس الأحد.

وعاد الفريق الملكي من ميدان إشبيلية، راموس سانشيز بيزخوان، بنقاط المباراة الثلاث بفضل هدف كريم بنزيمة برأسية متقنة في الشوط الثاني.

وحل ريال مدريد ثانيًا في الجدول بعد أتليتك بلباو الذي جمع نفس الرصيد (11) لكنه يتصدر بفارق الأهداف.

إذ سجل الفريق الباسكي 6 أهداف واستقبل مرة واحدة، بينما دوّن لاعبو ريال مدريد على 10 أهداف ومُنى مرماهم بستة.

وحقق الميرنغي رقمًا للمرة الأولى منذ 17 عامًا، وهو الخروج بشباك نظيفة من ملعب بيزخوان.

وتعود المرة الأخيرة التي فشل من خلالها ريال مدريد في التسجيل بشباك إشبيلية إلى موسم 2001-2002.

بشكل عام يعود آخر فوز لريال مدريد في ملعب إشبيلية إلى عام 2015 عندما فاز النادي الملكي 3-2 بفضل هاتريك رونالدو.

منذ ذلك الحين خاض الفريقان 5 مباريات على أرضية رامون سانشيز بيزخوان، انتهى 4 منهم بفوز إشبيلية وآل الأخير إلى التعادل.

النتائج في المباريات الخمس كانت كالتالي لصالح إشبيلية (3-2) (3-3) (2-1) (3-2) (3-0).

العقدة لم تتوقف عند تحقيق الفوز الأول منذ 4 أعوام أو الخروج بشباك نظيفة منذ 17 عامًا.

إذ نجح كريم بنزيمة في زيارة إشبيلية على ملعبه للمرة الأولى في مسيرته منذ الانضمام إلى ريال مدريد قبل 10 سنوات.