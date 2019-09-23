تعرف على قصة أغلى فنجان قهوة في العالم

هل تخيلت يوما فنجان قهوة بسعر 3 آلاف ريال وأكثر؟، نعم هناك فنجان واحد بهذا السعر في اليابان، ، بحسب موقع “oddity central”.

على مقهى “Münch”، وهو مقهى صغير في أوساكا اليابانية، تجد هذا الفنجان ببن عمره 22 عاما.

هذا المقهى هو المكان الوحيد في العالم حيث يمكنك الاستمتاع بفنجان من القهوة الطازجة التي يبلغ عمرها 22 عامًا.

ونظرا لتميز نوع القهوة التي يقدمها هذا المقهى الصغير، فإن سعرها مرتفع للغاية، ويعتبر الأعلى في العالم.

هذا حقيقي حيث يصل سعر الفنجان إلى 900 دولار، أي ما يعادل نحو 14 ألفا و600 جنيه مصري.

بدأت قصة ما يعتبره الكثيرون أغلى فنجان قهوة في العالم، منذ عقود، عن طريق الخطأ.

واعتاد كانجي تاناكا، المالك والموظف الوحيد في Münch، تحضير نوع من القهوة ووضعها في الثلاجة حتى يتمكن من تقديمها للعملاء على الفور.

وذات مرة نسى دفعة منها في الثلاجة لأكثر من نصف عام، ولم يعد بإمكانه تقديمها إلى العملاء.

ولكن قبل التخلص منها قرر أخذ رشفة، والتعرف على مذاقها، واندهش عندما وجدها لا تزال جيدة، واكتسبت نكهة خاصة.

وعندما اكتشف “كانجي تاناكا” أن قهوته البالغة من العمر 6 أشهر كانت لا تزال صالحة للشرب.

كانت البراميل الخشبية الصغيرة منتشرة وقتها في اليابان، فقرر أن يقلد صانعي الكحول.

ووضع قدرا من القهوة التي نسيها بالثلاجة، داخل هذه البراميل الخشبية الصغيرة وتركها لمدة 10 سنوات، وعندما تذوقها بعد عقد من الزمن، وجدها رائعة.

وبدأ “تاناكا” في استخدام حبوب البن الخام التي تبلغ من العمر 20 عامًا، وتحميصها بنفسه، وطحنها.

وأخيرا تحضير القهوة التي اشتهر بها الآن، بطريقة خاصة تعتمد على وضع القهوة أولا في فلتر.

وسكب الماء الساخن فوقها، ثم استخدام نظام اسمه Nel Drip، يشبه آلة التجفيف.

يصب مالك Münch، الماء الساخن، ببطء شديد، إذ يستغرق هذا 30 دقيقة، حتى تسقط أول قطرة من السائل في الفنجان، ويقول إنه بهذه الطريقة، يصنع القهوة على البخار.

وهذا يبرز رائحتها وحلاوة مذاقها، مع القضاء على بعض مرارتها، ثم يخزن هذا المشروب في تلك البراميل الخشبية الصغيرة.

ويجري تقديم القهوة القديمة مباشرة من هذه البراميل الخشبية، عبر الصنابير مدمجة، وتصب في فنجان اسمه Miessen، فريد من نوعه.

كما أن القهوة التي يقدمها Münch داكنة للغاية، وحلوة، وطعمها يشبه الشيكولاتة.