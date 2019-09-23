تدشين شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبوظبي

أبوظبي : متابعات

بتوجيهات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتكريما وتقديرا لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي.

فقد دشن نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، اليوم (الاثنين) «شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89، بحضور تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وزكي أنور نسيبة وزير دولة، والدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارات.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، يعتبر شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أكثر الشوارع الرئيسية الحيوية في مدينة أبوظبي، لامتداده على طول 4.6 كيلومتر بدءا من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع شارعي العلم والكاسر، كما يعد الشارع الرئيسي المؤدي إلى أهم المعالم الحضارية والوطنية والسياحية مثل صرح زايد المؤسس، مركز المارينا، وكاسر الأمواج والمبنى الرئيسي لأدنوك.

ويتميز شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه وإطلالته على مياه كاسر الأمواج ويشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل وخارج الدولة باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسية في العاصمة أبوظبي.

ويحظى اليوم الوطني السعودي بمكانة خاصة لدى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع الشعوب الخليجية والعربية، لما تمثله المملكة من رمزية تاريخية ودينية وثقافية في صميم الهوية العربية على مر التاريخ.

وتعكس هذه الخطوة التقدير الذي تكنه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لما قدمه ويقدمه لخدمة الإسلام والعروبة ومساهماته الكبيرة والفاعلة في تعزيز مكانة السعودية وأواصر الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ونشر مفهوم التسامح على مستوى العالم بمواقفه الإنسانية والعربية والإسلامية المشهود بها.