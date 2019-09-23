السودان يطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر

الخرطوم : متابعات

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي اليوم الاثنين إن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وأوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم

مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو حزيران 2020.

وقال البدوي إن رئيس وزراء السودان سيطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك.

وقال الوزير إبراهيم البدوي إن السودان طلب من البنك الدولي إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة الانتقال السياسي مع تمويل مهمتهم.