المحليات

الإطاحة بجناة سلبوا مليوني ريال من مقيمين جمعوها بطرق غير مشروعة بالرياض

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1441 هـ      23 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أطاحت شرطة الرياض بخمسة أشخاص لتورطهم في جريمة اعتداء على مقيمين سودانيين أمس الأحد، وسلب حقيبة تحوي مبلغاً مالياً جاوز المليوني ريال، وذلك بحي المربع وسط العاصمة الرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أنه في تمام الساعة 9:00 من يوم الأحد الموافق 1440/12/17هـ، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيمين من الجنسية السودانية للاعتداء وسلب حقيبة تحوي مبلغاً مالياً جاوز المليوني ريال، وذلك بحي المربع وسط العاصمة الرياض.

وأضاف التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الجناة وهم خمسة أشخاص، “مواطنان ويمنيان وتشادي”، بالعقدين الثالث والرابع، حيث تم القبض عليهم وإيقافهم.

وأبان أنه جرى إيقاف المبلّغَينْ ووكيل الشركة التي يعملان بها، بعد ثبوت قيام المبلّغَينْ بجمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد بطرقٍ غير مشروعة، وتواطؤ وكيل الشركة التي يعملان بها معهما بالتستر عليهما وتمكينهما من استغلال اسم الشركة العائدة لموكله لإجراء التحويلات المالية.

وأشار إلى التحفظ على مبلغ 1.2 مليون ريال تم ضبطها بحوزة المبلّغَينْ، إلى جانب المبلغ المسلوب منهما الذي يتجاوز مليوني ريال، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق جميع الموقوفين .

صحيفة البلاد

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